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Abbas, Filistin devriminin 53. yıldönümünü kutladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta Filistin kurtuluş devrimi ve Fetih hareketinin 53. yıldönümünü kutladı.

Abbas, Filistin devriminin 53. yıldönümünü kutladı

01 Ocak 2018 01:30

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta Filistin kurtuluş devrimi ve Fetih hareketinin 53. yıldönümünü kutladı.

Abbas kutlamalara ilişkin yaptığı konuşmada, Doğu Kudüs'ün 1967 sınırlarına dayanan başkenti olan bağımsız bir Filistin devleti kurma konusundaki kararlılığını ve İsrail hapishanelerinde mülteci ve mahkumlar da dahil olmak üzere olağanüstü meseleler için adil bir çözüm ortaya koyduğunu yineledi.

Abbas, "Statükoyu kabul etmeyeceğiz. Aparthayd sistemini kabul etmeyeceğiz. Mesleği bedelsiz olarak kabul etmeyeceğiz ve siz [İsrail] halkımıza, topraklarımıza ve kutsal yerlerimize karşı sergilediğiniz agresif eylemleri yeniden çok geç olmadan tekrar düşünmelisiniz" dedi. 

 

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