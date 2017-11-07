ABD, 11 ayda 9 saldırı ile sarsıldı

ABD, 2017 yılında yaşanan saldırılarla adeta sarsıldı. Yaşanan 9 saldırıda 111 kişi yaşamını yitirirken, olaylarda 601 kişi de yaralandı. ABD tarihinin en kanlı saldırılarından biri ise Las Vegas'ta düzenlenen Country Müzik Festivalinde gerçekleşti.

Florida Hollywood Havalimanında saldırı: 6 ölü

ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanında 6 Ocak’ta meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Havalimanında büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durdurulmuştu. Güvenlik birimleri, tek şüpheli olduğunu belirttikleri saldırganı sağ olarak yakalayarak daha önce ABD ordusunda görev yapan Esteban Santiago olduğunu açıklamıştı.

Times Meydanı’nda yayalara araç çarptı: 1 ölü

New York kentinde bir araç, 18 Mayıs’ta Times Meydanı'nda kaldırıma çıkarak yayalara çarpmıştı. Olayda 1 kişinin öldüğü ve 4'ü ağır 22 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Yetkililer, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren kişinin Latin kökenli eski donanma mensubu Richard Rojas olduğunu açıklamış, alkollü araç kullanmaktan iki kez sabıkası bulunduğunu belirtmişti.

Las Vegas’ta konser alanına ateş açıldı: 59 ölü

ABD'nin Las Vegas kentinde 1 Ekim’de yaşanan saldırıda, 59 kişi yaşamını yitirmiş, 527'den fazla insan yaralanmıştı. Las Vegas'ta düzenlenen Country Müzik Festivali kapsamında yapılan açık hava konserine yaklaşık 22 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. 64 yaşındaki saldırgan Stephen Paddock, konser alanının hemen yanında bulunan Mandalay Bay Oteli'nin 32'nci katında bulunduğu odadan kalabalığın üzerine ateş açmış ve odada polis tarafından yakalanmadan kısa bir süre önce de intihar etmişti. Ayrıca Paddock'un otel odasında, 23 silah ele geçirilmişti.

DEAŞ saldırıyı kendisinin düzenlediğini açıklamış ancak bununla ilgili herhangi bir kanıt bulunamamıştı.

Kansas’ta da silahlı saldırı: 3 ölü

Las Vegas saldırısının şokunu atlatamayan ABD bu sefer de 2 Ekim’de Kansas eyaletinden gelen saldırı haberi ile yıkıldı. Silahlı saldırıda çevreye rastgele ateş açan bir fabrika çalışanı 3 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

Baltimore’de silahlı saldırı: 3 ölü

18 Ekim’de ABD’nin Maryland eyaletinde bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetmişti. Baltimore’nin 20 mil kuzeydoğusunda bulunan Edgewood'daki Emmorton Business Park'ta sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişide yaralanmıştı. Polis şüphelinin 37 yaşındaki Radee Labeeb Prince olduğunu açıklamıştı. Edgewood'da güvenlik gerekçesiyle 5 okul kapatılmıştı.

Colorado Üniversitesinde saldırı: 2 ölü

Colorado eyaletindeki Colorado Üniversitesinde 20 Ekim’de gerçekleşen silahlı saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Olayda saldırganın da öldüğü belirtilmişti.

Kamyonet bisikletlilerin arasına daldı: 8 ölü

New York’un Manhattan bölgesinde 31 Ekim Salı günü Dünya Ticaret Merkezi anıtı yakınlarında bir araç bisikletlilerin ve yayaların arasına dalmış 8 kişinin hayatını kaybetmesine, 15 kişinin yaralanmasına yol açmıştı. 29 yaşındaki Özbek göçmen Sayfullo Saipov, polisler tarafından vurularak yaralı ele geçirilmiş ve terör örgütü DEAŞ saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Colorado’da markete saldırı: 3 ölü

ABD'de, ülkenin orta kesiminde yer alan Colorado'da 2 Kasım günü bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Thornton kentindeki ünlü market zinciri Walmart'ın şubesinde ateş açan saldırgan, 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Saldırganın kimliği ise tespit edilememişti.

Teksas’ta kilisede silahlı saldırı: 26 ölü

Teksas eyaletinin güneyinde bulunan Sutherland Springs kasabasında gerçekleştirilen son saldırıda ise bir kilisede Pazar ayini sırasında silahlı bir saldırganın ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş ve 24 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan 26 yaşındaki Devin P. Kelley, silahını bırakıp olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra aracında ölü bulunmuştu.



Candemir Sarı

