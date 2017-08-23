ABD 7. Filo Komutanı Koramiral Aucoin, görevden alındı

ABD Pasifik Filosu Komutanı Oramiral Scott Swift, yaptığı kısa açıklamada ABD 7. Filo Komutanı Koramiral Joseph Aucoin'in komuta yeteneğine olan güveninin kaybolması nedeniyle görevden alındığını bildirdi. Pasifik'te görev yapan tüm gemilere bakım yapılacağını belirten Swift, her geminin uzman değerlendirmesinden geçeceğini söyledi.

Ocak ayının sonundan bu yana Pasifik Okyanusu’nda dört kaza yaşanmış, kazalar nedeniyle bazı denizciler ölmüş bazıları da kaybolmuştu. Swift, yaşanan 4 kazanın “benzersiz” olduğunu ancak birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Donanma tarafından yapılan açıklamada, Aucoin'in yerine Tümamiral Phillip Sawyer'ın geçeceği bildirildi.

Pazartesi günü, ABD Donanmasına ait USS John McCain savaş gemisi, Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışmış, 10 ABD askeri kaybolmuş, 5 asker yaralanmıştı.