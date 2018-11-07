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ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, istifa etti

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, istifa etti
ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, istifa etti

ABD Adalet Bakanı Jeff Session, Başkan Trump’ın isteği üzerine görevinden istifa etti.

ABD Adalet Bakanı Jeff Session, Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine görevinden ayrılığını açıkladı. Sessions, istifa mektubunda görev yaptığı sürede büyük bir istekle çalıştığını belirterek “Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

“Adalet Bakanı Jeff Sessions'a, görevinden dolayı teşekkür ederiz ve kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve kalıcı olarak kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir.”
Trump, Sessions'ın ardından göreve geçici olarak Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker'ın devralacağını bildirdi.  

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