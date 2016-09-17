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ABD askeri Çobanbey'den ÖSO tarafından böyle kovuldu

Suriye’ye giden 29 ABD askerinin, Özgür Suriye Ordusu askerleri tarafından protesto edilerek Çobanbey’den kovulmasına dair görüntüler yayınlandı.

ABD askeri Çobanbeyden ÖSO tarafından böyle kovuldu

17 Eylül 2016 09:37
ABD askeri Çobanbey'den ÖSO tarafından böyle kovuldu - Tıkla İzle

Suriye’ye giden 29 ABD askerinin, Özgür Suriye Ordusu askerleri tarafından protesto edilerek Çobanbey’den kovulmasına dair görüntüler yayınlandı. ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı 29 asker Suriye’nin kuzeyindeki El Bab operasyonuna destek amacıyla Türkiye sınırına 5 kilometre yakınlıkta bulunan Çobanbey kasabasına gitmiş. Ancak ABD Özel Kuvvetler Birliği, Özgür Suriye Ordusu içinde yer alan bazı gruplar tarafından protestolarla karşılanmıştı. ÖSO askerleriyle tartışan ABD askerleri Çobanbey’den ayrılarak Türkiye’ye sığınmıştı. Bu anlara dair görüntüler yayınlandı. Görüntülerde ÖSO askerlerinin, ABD Özel Kuvvetler Birliğini slogan atarak protesto ettiği görülüyor. ABD askerlerinin daha sonra tanklarla Çobanbey’i terk ettiği anlaşılıyor. ABD Özel Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı'na destek verdiğini önce Pentagon sonra da TSK duyurmuştu.  

Etiketler: ABD Özel Kuvvetleri, Çobanbey, Özgür Suriye Ordusu, Suriye


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