ABD, askeri üste çalışacak Türk sosyal medya uzmanı arıyor

ABD savunma ve istihbarat kurumlarına hizmet veren CACI International şirketi “Türkçe Sosyal Medya Takip Uzmanı Ve Türkçe Basın Analisti” (TurkishSocialMedia EngagementSpecialistandTurkish Media Analyst) adı altında iş ilanı yayınladı. ABD’nin Florida eyaletine bağlı Tampa-St. Petersburg kentinde bulunan MacDill AFB hava üssünde çalışacak personelin gizlilik derecesi belgesine sahip, ABD vatandaşı olması ve akıcı Türkçe konuşabilmesi istenildi.

Yayınlanan iş ilanında adayın Türkçe sosyal medya kanallarını takip etmek, bunlara katılım sağlayıp, ABD Merkez Komutanlığına (USCENTCOM) hazırlanacak raporlarda kullanılmak üzere bölgesel basın organlarını günlük bazda takip etmesi, iletişim kampanyalarında ve verilecek mesajların hazırlanmasında kültürel danışman olarak görev yapması, iletişim mesajlarının gösterdiği etkiyi takip etmesi, İngilizce Türkçe çeviriler yapması gerektiği duyuruldu.

Uzmanlar, ABD’nin son zamanlarda Türkiye’ye karşı aldığı olumsuz tavırların, FETÖ liderinin beslediği ve Türkiye’ye karşı sürekli olumsuz eleştiri ve beyanatlarıyla tanınan senatörlerin açık bir aktif psikolojik harekata girişme olasılığının yüksek olması ihtimali sebebiyle yaşandığı değerlendirildi. FETÖ terör örgütünün ABD’li senatörler ile yakın ilişki kurarak ABD ordusu ve devlet kurumlarına etkili bir şekilde adamlarını yerleştirdikleri belirtiliyor.

ABD’de, FETÖ/PDY yandaşlarına iş kapısının açıldığı yorumları yapılıyor. 15 Temmuz sonrası Türkiye’den kaçarak ABD’ye yerleşen ve kırmızı bültenle aranan çok sayıda örgüt üyesinin çeşitli eyaletlerdeki üniversitelerde ders verdikleri biliniyor. FETÖ liderinin ABD gizli servisleriyle ortak çalışma içerisinde olduğu ve Türkiye aleyhine her türlü istihbarat bilgilerini ABD’ye verdikleri daha önce çeşitli Türk makamlarınca tespit edilmişti.

Hasan Çelik

