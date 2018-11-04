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ABD askerlerinden teröristlerle hendek devriyesi

ABD askerlerinden teröristlerle hendek devriyesi
ABD askerlerinden teröristlerle hendek devriyesi

ABD askerleri, Suriye’nin Münbiç şehrindeki Umm All Julud bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle birlikte hendeklerde devriye gerçekleştirirken görüntülendi.

ABD askerlerinden teröristlerle hendek devriyesi - Tıkla İzle

Perşembe günü Türk askerleri ile birlikte devriye atan Amerika Birleşik Devletleri askeri kuvvetleri, cumartesi günü de Suriye'nin Münbiç şehrindeki Umm All Julud bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle görüldü. Öğle saatlerinde Umm All Julud bölgesine gelen ABD'li askerler, ABD bayrağı taşıyan askeri araçları ile PKK/YPG'li teröristler tarafından kazılan hendeklerde teröristlerle beraber devriye attı. 

All Humran köyüne yakın yerde gerçekleşen devriyeyi Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Cephet el-Şamiye 3. merkezi kuvvetleri askerleri ise an be an izledi.  

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