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ABD: 'Barzani'nin istifasından memnunuz'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin istifasından memnun olduklarını bildirdi.

ABD: Barzaninin istifasından memnunuz

30 Ekim 2017 19:16

ABD Dışişleri Bakanlığı, IKBY'deki siyasi geçişle ilgili yayınladığı yazılı açıklamada, Başkan Barzani'nin istifasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Açıklamada, "ABD, Nechirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Qubad Talabani ile aktif olarak konuşmasını dört gözle bekliyor. Irak Hükümeti'ni, IKBY'nin yeni liderliğinde, Irak anayasasındaki bekleyen sorunların acilen çözülmesi için çaba göstermeye çağırıyoruz. Son günlerde meydana gelen çatışmalara da son verilmesini istiyoruz. Ayrıca Başbakan İbadi'nin güçlü liderliğini de desteklemeye devam ediyoruz. Tüm Iraklıların menfaati için bu konular ele alındıkça tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm tarafların, geleceğe bakma ve Irak anayasasındaki uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne odaklanma zamanı" denildi.

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi

 

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