ABD: 'Barzani'nin istifasından memnunuz'

ABD Dışişleri Bakanlığı, IKBY'deki siyasi geçişle ilgili yayınladığı yazılı açıklamada, Başkan Barzani'nin istifasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Açıklamada, "ABD, Nechirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Qubad Talabani ile aktif olarak konuşmasını dört gözle bekliyor. Irak Hükümeti'ni, IKBY'nin yeni liderliğinde, Irak anayasasındaki bekleyen sorunların acilen çözülmesi için çaba göstermeye çağırıyoruz. Son günlerde meydana gelen çatışmalara da son verilmesini istiyoruz. Ayrıca Başbakan İbadi'nin güçlü liderliğini de desteklemeye devam ediyoruz. Tüm Iraklıların menfaati için bu konular ele alındıkça tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm tarafların, geleceğe bakma ve Irak anayasasındaki uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne odaklanma zamanı" denildi.