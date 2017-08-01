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ABD Başkan Yardımcısı Pence, Gürcistan'a gitti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Gürcistan'a yaptığı 2 günlük ziyaret sırasında Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili'yi ziyaret ederek, ikili temaslarda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Gürcistana gitti

01 Ağustos 2017 16:21
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Gürcistan'a gitti - Tıkla İzle

Ortak çıkarların görüşüldüğü toplantıdan sonra Başkan Yardımcısı Pence ve Başbakan Kvirikashvili Hükümet konağında ortak basın toplantısı düzenledi.

Pence, Washington'un Gürcistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteğe devam edeceklerini söyleyerek, Rusya'nın saldırganlığını ve Gürcistan topraklarındaki işgalini kınadı. Pence ayrıca, ABD'nin Gürcistan'nın NATO üyesi olmasını "güçlü" şekilde desteklediğini söyleyerek, Nato'ya üyeliğine ve Avrupa ile birlik olmaya yaklaştıran demokratik alandaki gelişmelerden dolayı Gürcistan'ı övdü.

Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili ise yaptığı konuşmada, ''ABD'nin de desteğiyle Gürcistan artık ne bir Sovyet ulusu, ne de Sovyet sonrası bir ulustur. Biz artık AB ile bağı olan Avrupa demokrasisiyiz ve Amerikan askerleriyle birlikte barış ve güvenliği gururla koruyacağız'' dedi. 

Etiketler: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Gürcistan


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