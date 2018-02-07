ABD Başkan Yardımcısı Pence: 'Hedef Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmak'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin hedefinin, Japonya ve diğer müttefiklerle omuz omuza vererek Kuzey Kore’nin nükleer silah tehdidine karşı birlikte çalışmak olduğunu açıkladı. Pence, Japonya’ya gerçekleştirdiği ziyarette Başbakan Shinzo Abe ile basın toplantısı düzenledi. Pence açıklamalarında, Kuzey Kore’nin nükleer silah kullanımı tehdidine karşılık Japonya ile omuz omuza olduklarını vurgulayarak, “Kuzey Kore, nükleer silahlardan arınmasını gerçekleştirinceye kadar Japonya, Güney Kore ve diğer müttefiklerimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Pence, Japonya ziyaretinin ardından Güney Kore’de düzenlenen Kış Olimpiyatlarının açılış törenine katılmak üzere Seul’e geçti.