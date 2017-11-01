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ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrası DEAŞ’ı işaret etti

New York kentinde bir saldırganın bisiklet yoluna girerek aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrası DEAŞ’ı işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrası DEAŞı işaret etti

01 Kasım 2017 09:19

New York kentinde Özbek bir saldırganın aracını bisikletlilerin ve yayaların üzerine sürmesi daha sonra da çevreye ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası Başkan Donald Trump, görüşlerini Twitter'dan açıkladı. Trump ilk yaptığı açıklamada, "New York'ta çok hasta ve dengesiz biri tarafından bir başka saldırı. Kolluk kuvvetleri olayı yakından izliyor. Bu ABD'de yaşanamaz" dedi.
Trump ikinci mesajında ise "DEAŞ’ı Ortadoğu'da ve başka yerlerde bozguna uğrattıktan sonra geri dönmesine ya da ülkemize girmesine izin vermemeliyiz. Yeter" ifadeleriyle terör örgütünü işaret etti.

Trump, düşüncelerinin ve dualarının New York'taki terör saldırısının kurbanları ve aileleriyle olduğunu belirtti. Saldırıda hayatını kaybedenler için "Tanrı ve ülkeniz sizinle" ifadelerini kullandı. 

Candemir Sarı

Etiketler: new york, ölü sayısı

 

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