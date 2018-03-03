ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum kararına tepkiler büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ürünlerinde yüzde 10'luk ek vergi getirme isteğine başta Uluslararası Para Fonu (IMF) olmak üzere çok sayıda ülkeden eleştiri ve tepkiler gelmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği, Trump’ın aldığı bu kararla ilgili karşı önlem alma ihtimalini gündeme getirdi. Avrupa, Trump'ın planını devreye sokmasının ardından, tarifeleri uygulamak üzere ABD ürünlerinin tam listesinin hazırlandığını duyurdu. Fransa, sonuçlarının ticareti olumsuz yönde etkileyeceğini ve kabul edilemez olduğunu, Çin'i Trump'ı baskı altında tutmaya çağırdı. Kanada, ABD'nin yeni vergilendirme yapması halinde misilleme yapacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerinin "Kesinlikle kabul edilemez" olduğunu, bu konuyla ilgili Trump yönetimi ile görüştüğünü ve ABD'li yetkililer ile görüşmelere devam edeceğini açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise "Kanada çelik ve alüminyum ürünlerine kısıtlamalar getirildiğinde ticaret çıkarlarını ve işçilerini savunmak için gereken tedbirleri alacaktır" açıklamasında bulundu.

Brezilya Sanayi Bakanlığı, Brezilya'nın Trump’ın ek vergileri açıklamasından sonra diğer ülkelerle ortaklaşa hareket etmeyi planladıkları açıkladı. Öte yandan Çin'in, ABD ile soya ithalatını sınırlama tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Trump'ın çelik ve alüminyum ticareti üzerinden yaptığı tehditleri, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın yeniden düzenlenmesi için Kanada ve Meksika ile yürütülen mevcut müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedilememesi ticaret anlaşmasının geleceği için korkuları artırdığı belirtiliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, önerilen tarifelerin muhtemelen ABD ekonomisine ve diğer ülkelere zarar vereceğini söyleyerek, başta ABD olmak üzere diğer ülkelere de zarar vereceğini belirtti. Rice, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak gerekçesiyle ithalat kısıtlamalarına başvurmasının diğer ülkeler tarafından da kullanılabileceği uyarısında bulunarak, "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ithalat kısıtlamaları muhtemelen sadece diğer ülkelere değil, çelik ve alüminyumu en fazla kullanan imalat ve inşaat sektörleri de dahil olmak üzere Amerikan ekonomisine de zarar verecek. ABD tarafından önerilen tedbirlerin, fiilen ülkelerin ithalat kısıtlamalarını meşrulaştırmak için ulusal güvenlik gerekçesini kullanmasını artırmasından endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Türkiye de dahil olmak üzere çelik ve alüminyum üreticilerine etki yapma olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor. Ekonomistler, Trump'ın genişletici bütçe politikalarının, daha büyük ticaret açıklarını ortaya koyabileceğini ve bu nedenle, ülkelerle bireysel “Dengeli ticaret" yapma hedeflerini de büyük ölçüde tehlikeye soktuğunu belirtiyor. ABD Borsası’nda şubat ayından bu yana en kötü kayıp haftası yaşandı. Trump'un çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ürünlerinde yüzde 10'luk ek vergi getirme tehdidi açıklamasının ardından dolar para birimlerine karşı ciddi derecede değer kaybetti.