ABD Başkanı Trump, Asya turu için yola çıktı

ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania ile 3-14 Kasım tarihlerinde Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawaii'yi kapsayan Asya turuna başlamak üzere yola çıktı. Trump uçağa binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir yolculuğa çıktığını, Filipinler’de fazladan bir gün geçireceğini söyledi. Görüşmeleri kapsamında ticaret ve Kuzey Kore’deki krizi değerlendireceğini belirten Trump, ülkelerden bu konuya ilişkin yardım isteyeceklerini ifade etti.

Trump’ın Asya turunun gündemini nükleer ve füze denemeleri nedeniyle Pasifik bölgelerinde krize yol açan Kuzey Kore’nin yer alması bekleniyor. Trump'ın, ziyaretler kapsamında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvelerine de katılacağı belirtildi.

Donald Trump’ın 11 günlük Asya turu Tur, 25 yıldan uzun süredir bir ABD Başkanı'nın katılacağı en uzun Asya ziyareti olacak.

Diğer yandan, ABD Başkanı Trump’ın turu kapsamında ziyaret edeceği Güney Kore’de Seul’daki ulusal meclis önünde karşıt gösteri düzenlendi. Göstericiler ellerinde tuttukları “Trump, Kore’ye gelme” adlı pankartlarla Trump’ın ziyaretine tepki gösterdi. Polis göstericilere müdahale ederek, gözaltına aldı. Güney Kore’deki karşıt gösterilere rağmen Japonya’da ise Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ın hayranları “Trump’ı seviyoruz” Posterleri taşıdı.

Öte yandan, bugün ABD askerlerinin Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile ortak tatbikatının ABD Başkanı Trump’ın Asya ziyaretinden önce olması da dikkat çekti. ABD’nin askeri tatbikatı Kuzey Kore’nin tepkisine neden oldu.