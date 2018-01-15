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ABD Başkanı Trump: 'Ben ırkçı değilim'

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenler hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine, "Ben ırkçı değilim" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump: Ben ırkçı değilim

15 Ocak 2018 09:39

Göçmenlere hakaret ettiği iddiasıyla tepkileri üzerine çeken ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili soruya cevap verdi. Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler hakkında, ”Bu pislik çukuru ülkelerden insanların buraya gelmesini neden isteyelim" dediği iddia edilmişti. Trump bir gazetecinin kendisinin ırkçı olup olmadığına yönelik sorusuna, “Hayır ırkçı değilim. Ben şimdiye kadar röportaj yaptığınız ve soru sorduğunuz kişiler arasında en az ırkçı olanım. Bunu size söyleyebilirim" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan, 54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki büyükelçileri, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın özür dilemesini talep etmişti. 

Hasan Çelik
 

Etiketler: ırkçı, Trump

 

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