ABD Başkanı Trump: 'Bence insanlar beni seviyor ve yaptığım işi beğeniyor'

ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD genelinde gerçekleşen ara dönem seçimlerini başkent Wasington'da bulunan Başkanlık Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. “Dün büyük ve inanılmaz bir gündü “ diyerek sözlerine başlayan Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin tarihe meydan okuyarak Senato'da çoğunluğu koruduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde de beklentilerin üzerinde başarı kaydettiğini söyleyen Trump, bunu Demokratların seçim kampanyalarına çok daha fazla para yatırmalarına rağmen başardıklarını ifade etti.

Kendisinin de desteklediği seçim kampanyası ve toplantıları ile başarıya ulaşıldığını belirten Trump, “Geçen hafta kampanyasına katıldığım 11 adaydan 9'u seçildi” dedi.

Bu seçimlerin ABD siyasi tarihinde Başkan'ın görevde olduğu süre içerisinde Senatoda en çok sandalye kazanımı olan seçim olarak önem taşıdığını belirten Trump, 1934 yılından beri sadece dört dönem ortası seçiminde başkanın partisinin koltuk kazandığını ve kendi döneminde üç koltuk ile bir rekor kırdıklarını vurguladı.

Cumhuriyetçi Parti adayı olup kaybeden Barbara Comstock ve Pete Roskam hakkında da konuşan Trump, bu kişilerin kendi başkanlığını kabullenmediğini belirterek, “Belki de bu yüzden kaybettiler” dedi.

Temsilciler Meclisi Demokrat Parti lideri Nancy Pelosi'ye teşekkür

Temsilciler Meclisi Demokrat Parti lideri Nancy Pelosi'ye de partiler arası iş birliğini teşvik eden yorumları nedeni ile teşekkür eden Trump, bugünkü gibi partiler arasında bölünmüş bir hükümetin daha da güçlü işler çıkaracağına inandığını söyledi.

Dünkü seçimlerden çıkan sonuçları ise “Bence insanlar beni seviyor ve yaptığım işi beğeniyor ” ifadeleri ile değerlendirdi.

Rusya veya Çin'in seçimlere etki etmeye çalıştıkları konusunda gelen bir soruya da Trump, bu konuda bir rapor yayınlayacaklarını söylemek ile yetindi. Önümüzdeki dönemde kişisel vergileri azaltarak şirketlere yönelik vergilerin arttırılmasını istediğini belirten Trump, bunun ancak Demokratların desteği ile olabileceğini ifade etti.

“Birliktelik, barış ve sevgi görmek isterim”

Seçim döneminde ve öncesinde medyanın tutumu ile ilgili şikâyet eden Trump, “Birliktelik, barış ve sevgi görmek isterim” diyerek medyanın kendisine adil yaklaşmasını istedi. Öte yandan Trump medyanın ayrıştırıcı ve yanlı olduğunu savundu.

Uzak doğu politikaları ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Trump, Japonya ile olan ticaretten memnuniyet duymadığını ve Kuzey Kore ile olan görüşmeler için acelesi olmadığını söyledi. Kuzey Kore'ye yaptırımları kaldırabileceğini de söyleyen Trump “Öncesinde bir şeyler görmeliyim “dedi. Çin'e getirdiği vergiler ile hazineye milyarlarca dolar girdiğini söyleyen Trump “Çin ile anlaşmaya varmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Meksika sınırında yaşanan göçmen krizi hakkında gelen bir soruya ise Trump “Benim ne yaptığımı hepiniz biliyorsunuz” şeklinde cevap verdi.

Cemal Kaşıkçı konusuna da değinen Trump, kongrenin Türkiye ve Suudi Arabistan ile çalıştığını ve bir sonraki adıma karar vereceğini söyledi.

Soruların ardından Trump basın toplantısından Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte ayrıldı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

