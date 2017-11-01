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ABD Başkanı Trump: 'Çeşitlilik Vizesi Kurası programını durdurma sürecini başlatıyorum'

ABD’nin New York şehrinde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Çeşitlilik Vizesi Kurası programını durdurma sürecini başlatıyorum” dedi.

ABD Başkanı Trump: Çeşitlilik Vizesi Kurası programını durdurma sürecini başlatıyorum

01 Kasım 2017 21:53

ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta bir göçmen tarafından kamyonetle gerçekleştirilen ve 8 kişinin ölmesine neden saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına hayatını kaybedenler için üzüntüsünü ifade ederek başlayan Trump, “Bugün Dünya Ticaret Merkezinin sadece birkaç blok ötesinde yaşanan New York’taki korkunç terör saldırısının yasını tutuyoruz. Bir adam, kamyonetiyle bisiklet yoluna girerek, 8 kişiyi öldürdü ve 11 kişinin yaralanmasına neden oldu” dedi. Bütün Amerika’nın sevdiklerini kaybeden aileler için dua ettiğini belirten Trump, “kalplerimiz onlar için atıyor” şeklinde konuştu. Saldırganı “hayvan” olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, “Hükümetin, saldırıyı ve saldırıyı düzenleyen hayvanı daha fazla araştırmak için federal ve yerel yetkililerle yakından çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Çeşitlilik vizesini durdurma sürecini başlatıyorum”

Trump, Yeşil Kart kurası (green card) olarak da bilinen Çeşitlilik Vizesi Kurası programını durdurma sürecini başlattığını söyledi. Trump, kongreden yeşil kart programının kaldırılmasını isteyeceğini de sözlerine ekledi. “Çeşitlilik kurası kulağa hoş geliyor ancak bu iyi bir şey değil, iyi bir şey değildi” diyen Trump, bu programa her zaman karşı olduklarını belirtti.

29 yaşındaki saldırganın, Özbek asıllı Sayfullo Saipov’un Guantanamo kampına gönderilmesi gerektiğini söyledi.Trump, "Bunu gerçekten düşünüyorum, evet. Onu Guantanamo'ya gönderin" dedi.
Guantanamo Kampı, 2002 yılından itibaren askeri hapishane olarak kullanılmakta olan, Guantanamo körfezi askeri üssü nün bir bölümüne verilen isim.

 

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