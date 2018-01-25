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ABD Başkanı Trump, Davos’ta

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Davos’a geldi.

ABD Başkanı Trump, Davosta

25 Ocak 2018 14:44
ABD Başkanı Trump, Davos’ta - Tıkla İzle

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında çeşitli oturumlara ev sahipliği yapan Davos’a geldi. Davos önce Zürih’e oradan da helikopterle Davos’a vardı. Başkan Trump'a Zürih havaalanından Davos'a getirmek için Almanya'nın Wiesbaden kenti yakınlarındaki ABD üssünden beş Black-Hawk helikopteri ve İsviçre ordusuna ait Süper Puma eşlik etti. Trump gelmeden önce ise C-5M Super Galaxy askeri nakliye uçukları yanı sıra Typ C-17 ile karayolunda kullanılacak zırhlı limuzinler özel güvenlik elemanları Zürih ve Davos'ta konuşlandı.

Öte yandan Donald Trump için hem Air Force One uçağı ve ekipmanları için Zürih havaalanı ve Davos'ta güvenlik önlemleri iki katına çıkarıldı. Trump'ın Davos'ta kalacağı otelin bulunduğu bölgenin dışı İsviçre ordusu ve polisi tarafından korunacağı gibi ikinci bir koruma halkasını ABD'li korumalar yapacak. Oteli gören evlerin binalarında 24 saat esasına göre keskin nişancılar nöbet tutacak. Davos kasabasının hava sahası sivil uçuşlara tamamen kapatıldı.

Donald Trump, 2000 yılında Davos'a gelen Bill Clinton'dan sonra ikinci ABD başkanı oldu. 

Mehmet Koca
 

 

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