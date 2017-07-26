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ABD Başkanı Trump: “Esad’ın hayranı değilim”

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Washington’da gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında “Esad’ın hayranı değilim” dedi.

ABD Başkanı Trump: “Esadın hayranı değilim”

26 Temmuz 2017 10:43

Dün Washington’da bir araya gelen iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Trump, Esad'ın hayranı olmadığını söyleyerek, Beşar Esad'ın insanlığa karşı korkunç suçlar işlediğini ifade etti. Suriye liderinin kimyasal saldırı yapmasını engelleyeceğini belirten Trump, ayrıca Hizbullah örgütünü Orta Doğu için büyük tehdit olarak değerlendirdi.

Hizbullah'ın Lübnan devletine, halkına ve bölgenin tümüne tehdit oluşturduğunu söyleyen Trump, Lübnan'a yaptığı askeri yardımı sürdürme sözü verdi. 


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