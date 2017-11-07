ABD Başkanı Trump, Güney Kore’de

Asya turu kapsamında Japonya’daki temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’ye geldi. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore’yle yaşanan gerginliği arttırması beklenen ziyareti çerçevesinde, Güney Koreli yetkililerle nükleer tehdidi konuşacak. İki günlük ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere başkent Seul yakınlarındaki Osan Hava Üssünde iniş yapan Trump ve eşi Melania Trump’a askeri karşılama töreni düzenlendi. Trump, sonrasında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile birlikte helikopterle ABD'nin Camp Humphreys Üssüne giderek, buradaki askerlerle bir araya gelip öğle yemeği yedi. Başkent Seul'e geçen Trump için Mavi Saray'da resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından Trump ve Güney Kore Lideri Moon görüşme gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin ardından 8-9 Kasım'da Çin'de temaslarda bulunduktan sonra 10-12 Kasım'da Vietnam'ı ve 12-13 Kasım'da Filipinler'i ziyaret edecek.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın Asya turunun amacının ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı sert yaklaşımı konusunda kararlılığını göstermek olduğu belirtilmişti.

