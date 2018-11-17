ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA ile görüşecek

Washington Post Gazetesinde yer alan, 'CIA'in, Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği konusunda emin olduğu' haberinden sonra, Turmp'ın, CIA ile görüşeceğini belirtildi.

Bloomberg televizyonunun Twitter hesabında yer alan haberde, Başkan Trump'ın, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile görüşeceğini kaydedildi. Trump, Kaşıkçı cinayetine karışanların cezalandırılmasını gerektiğini ancak Suudi Arabistan'la ilişkilerinin bozulmaması gerektiğini söylemiş ve Kaşıkçı cinayetine karıştıkları belirtilen kişilere karşı yaptırım kararı vererek mal varlıklarına el koydurtmuştu. ABD senatosu, Trump'tan Kaşıkçı cinayeti konusunda daha sert tedbirler almasını gerektiğini ve Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasını istemişti.