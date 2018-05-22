ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore zirvesinin ertelenebileceğini açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in bugün Başkent Washington’da ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basının karşısına çıkan iki lider önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Moon ile yaptığı görüşmenin asıl konusunun Kuzey Kore ile Haziran ayında Singapur’da gerçekleştirilmesi planlanan tarihi zirve hakkında açıklama yaparak başlayan Trump, “En önemli konumuz, Singapur ve buluşma, ne olacağını göreceğiz. Eğer olursa Kuzey Kore için harika olacak, eğer gerçekleşmezse de, sorun değil.” dedi.

ABD’nin Kuzey Kore hakkında kesin koşulları olduğunu hatırlatan Trump, “Bu koşulların sağlanacağını düşünüyorum, eğer sağlanmazsa toplantıyı gerçekleştirmeyeceğiz” diye konuştu. Gerçekleşmesi planlanan zirvenin Kuzey Kore için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Başkan Trump, “Zirve, beklenen tarihte gerçekleşmezse, ilerleyen bir tarihte gerçekleşebilir, göreceğiz” ifadelerini kullandı. Zirvenin 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleşmesi gerektiğini hatırlatan Trump, “Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini çok yakın zamanda öğreneceksiniz” şeklinde konuştu.



“Kuzey Kore’nin harika bir ülke olmak için bir fırsatı var”



Kuzey Kore’nin Nükleer çalışmalarını bitireceğine inandığını vurgulayan Trump, “Nükleerden arınma gerçekleşmek zorunda, bu konuda çok kuvvetli fikirlerim var. Dahası, Kuzey Kore’nin harika bir ülke olmak için bir fırsatı var” ifadesini kullandı. Kuzey Kore’nin elde ettiği fırsatı değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Trump, Kuzey Kore lideri ile görüşüp görüşmediğine dair gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.

Güney Kore Lideri Moon’a güvenin tam olduğunu söyleyen Trump, Moon’un Kuzey Kore ile yürütülen süreçte çok çabaladığını vurgulayarak, onun yalnızca Güney Kore için değil Kore Adası’nın tümü için çabaladığını vurguladı. Moon’un ABD ve Kuzey Kore arasındaki iliklere yaklaşımının potansiyel bir anlaşmanın sağlanmasına çok yardımcı olduğunu vurgulayan Trump, “Anlaşma gerçekleşebilir de gerçekleşmeye bilir de, kim bilebilir? Anlaşmalar hakkında kesin bir şey söyleyemezsiniz, yüzde yüz olacak dediğiniz anlaşma gerçekleşmeyebilir, hiç ihtimal vermediğiniz bir zamanda çok kolay bir şekilde gerçekleşebilir” dedi.

Anlaşma sağlanmazsa Kuzey Kore mutlu olmayacak



Hem Kuzey Kore’nin hem de ABD’nin zaman kaybetmek istemeyeceğini belirten Trump, ABD’nin Kuzey Kore’ye şart koştuğu nükleer silahsızlanma sürecinin uzamadan tek bir seferde bitirilmesi gerektiğini söyledi. “Bu tüm nükleer çalışmaların durdurulması tek bir seferde olursa daha iyi olacaktır. Kuzey Kore’nin ABD’nin ondan istediği şartları yerine getirmesi halinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un güvenliği garanti altına alacak” diyen Trump, “Bunu en başından konuştuk, o mutlu ve güvende olacak, ülkesi de zenginleşecek” dedi. ABD’nin Güney Kore’nin kalkınmasındaki rolünü örnek olarak gösteren Trump, “Eğer işler yolunda giderse o çok mutlu olacak, eğer gitmezse de mutlu olmayacaktır” ifadelerini kullandı.



“Başkan Şİ birinci sınıf poker oyuncusudur”



Kuzey Kore liderinin Çin Devlet Başkanı Şi Çinping ile yaptığı ikinci görüşme hakkında da konuşan Trump, “Başkan Şİ birinci sınıf poker oyuncusudur. Ben de onunla aynı şeyi yapıyorum” diyen Trump, “Kimseyi suçlamıyorum ama bu görüşmenin ardından Kuzey Kore’nin bazı tavırlar değişti. Bir şeyler olmuş olabilir olmamışta olabilir” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore liderinin Çin’e yaptığı ziyaretin herkesi şaşırttığını söyleyen Trump, “O görüşmeden sonra bazı şeyler değişti ve buna memnun olduğumu söyleyemeyeceğim ” diye konuştu.