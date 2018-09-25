ABD Başkanı Trump: 'Kuzey Kore'ye yaptırımlar devam edecek'

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. ABD tarihinde kendi yönetim dönemi içerisinde en büyük vergi indirimlerinin yapıldığını ifade eden Trump, “Güneyde Büyük bir duvar örmeye başladık. Sınır güvenliğimizi de büyük oranda güçlendirdik. Ordumuz için 700 milyar dolarlık rekor bir finansman sağladık. Ordumuz tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü olacak. Başka bir deyişle Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü daha güvenli ve daha zengin bir ülke haline gelmiştir. Ben göreve geldiğimden beri bu değişimler yaşanmıştır. Amerika için Amerikan halkı için adım atıyoruz. Ama aynı zamanda dünya için de adımlar atıyoruz. Bu gerçekten bizim vatandaşlarımız için olduğu kadar barışı seven tüm halklar için güzel bir haber” dedi.

“Kuzey Kore'ye yaptırımlar devam edecek”

Haziran'da Singapur'da Kuzey Kore lideriyle Kim Jong Un ile bir araya geldiğini belirten Trump, “Kim Jong Un ile yüz yüze görüştüm. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kore yarımadasındaki nükleer silahların ortadan kaldırılmasının her iki ülkenin çıkarına olduğu konusunda hem fikir kaldık. Çok kısa sürede daha önce hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği gelişmeler sağlandı. Nükleer testler durdurulmuş durumda, bazı askeri üsler ortadan kaldırılmış durumda. Esirleri serbest bıraktılar ve hayatını kaybetmiş askerlerimizin kalıntılarını bize teslim ettiler. Bu sebeple Sayın Kim'e cesareti ve attığı adımlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Yaptırımlar nükleer silahlar tamamen ortadan kaldırılana kadar devam edecek” diye konuştu.

ABD'nin Orta Doğu'daki yeni yaklaşımında son derece önemli gelişmeler sağladığını söyleyen Trump, “Geçen yılki Suudi Arabistan ziyaretim sonrası Körfez ülkeleri terörün finansmanı ile mücadele etmek için merkez açtı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar milyarlarca doları Suriye halkına Yemen halkına yardım için ayırdı. Bu konuda birçok farklı çaba göstererek Yemen'deki korkunç iç savaşı sona erdirmek için çalışıyorlar. Sizin birçoklarınızla iş birliğimiz sayesinde DEAŞ adı verilen kanlı katillerin bir zamanlar Irak'ta ve Suriye'de kontrol altına tuttukları bütün bölgelerden atıldıklarını söylemekten gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Suriye'deki devam eden trajedinin oldukça üzücü olduğunu dile getiren Trump, ”Bizim ortak amaçlarımız buradaki askeri çatışmasızlığın sağlanmasıyla birlikte Suriye halkının iradesini onurlandıran bir siyesi çözüme ulaşılması olacaktır. Eğer Esad rejimi tarafından kimyasal silahlar kullanılırsa tabi ki harekete geçeceğimizi hatırlatmak gerekir. Ürdün'ü ve bölge ülkelerini bu korkunç iç savaştan kaçan insanlara kucak açtıkları için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“İran Suriye'de ölüm ve yıkımı destekledi”

Suriye'deki soruna ilişkin Trump, “Suriye rejimini ve buradaki yönetimi destekleyen İran diktatörlüğünü de unutulmamalıdır. Burada ölüm ve yıkımı destekledi. Ne sınırları ne de komşuları nede ülkelerin egemenliklerine saygı gösteriyorlar. Bunun yerine İran liderleri kendilerini zenginleştirmek adına ülkenin kaynaklarını boşa harcamakta. Ve Orta Doğu da kaos oluşturmakta. İran halkı, gerçekten haklı olarak liderlerine tepkili. İran'ın kaynaklarından milyarlarca doları kendi ceplerine akıttıklarını biliyorlar. Halkın bütün ihtiyaçlarını gözardı edip kendi ceplerini doldurup kendi vekillerini savaş için çevreye dağıtmışlardır” ifadelerini kullandı.

“Nükleer yaptırımların 5 Kasım'da daha da fazlası yürürlüğe girecek”

İran halkının liderlerin ajandası için çok büyük acı çektiğini belirten Trump, “Bu sebeple bölgedeki birçok ülke ABD'yi 2015 korkunç İran Nükleer Anlaşması'ndan çektiğimde bana destek oldu. Nükleer yaptırımları yeniden ortaya koymamda benim yanımda oldular. İran anlaşması İran liderleri için gerçekten harikaydı. Anlaşmanın imzalanmasından bir yıl içerisinde İran askeri gücü yüzde 40 arttı. Ve diktatörlük bu paraları nükleer silahlar ve füzeler üretmek iç baskıyı arttırmak terörü desteklemek ve Suriye'de kaosu beslemek için kullandı. ABD, ekonomik baskı kampanyası oluşturarak İran rejiminin ihtiyacı olan bu finansı ulaşabilmesi, bu kanlı planlarını devreye sokmak için ihtiyacı olan parayı engelleme kampanyası ortaya koymuştu. Nükleer yaptırımların 5 Kasım'da daha da fazlası yürürlüğe girecek. İran ham petrolü satın alan ülkelerle bu satın almaların büyük oranda azaltılması için çalışmalarımız devam ediyor. Dünyanın en büyük terör sponsorunun dünyanın en tehlikeli silahlarını üretmesine izin veremeyiz” diye konuştu.