ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu ağırlayacak. Yapılacak ikili görüşmenin Orta Doğu politikaları ile ilgili olması bekleniyor. Görüşmenin gündem maddelerini Suriye'deki savaş, İran'ın nükleer programı, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşimleri ve Filistin'in bir devlet olarak görülüp görülmeyeceği oluşturacak.

Oval Ofis’te yaklaşık 2 saat sürmesi planlanan görüşmede iki ülke arasında anlaşmazlık yaşanan konuların kalmaması hedefleniyor.

Barack Obama döneminde gergin olan ilişkilerin düzeltilmesi için bu toplantının bir fırsat olduğu ifade ediliyor.