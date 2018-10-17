ABD Başkanı Trump, o ülkelere yardımları kesmekle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden 2 açıklama yaptı. Trump ilk paylaşımında, "ABD'ye yasa dışı yollardan giren herkes, ülkelerine geri gönderilmeden önce tutuklanıp gözaltına alınacak" açıklamasında bulundu. 2. paylaşımında ise Trump, "Bugün, Honduras, Guatemala ve El Salvador ülkelerinin, vatandaşlarına veya başkalarına, ülkemize yasa dışı yollardan girmelerine müsaade ettiği bilgisini aldık. Sınırlarımıza ve ABD'ye yolculuk etmelerine izin verirse, kendilerine yapılan tüm ödemeleri durduracağımızı bildirdik" dedi.

Hasan Çelik

