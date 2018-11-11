ABD Başkanı Trump, Paris'te protesto edildi

Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100'ün yıl dönümü vesilesiyle 47 devlet ve 23 hükümet başkanı Paris'te toplandı. Paris'te bulunan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Paris'teki çeşitli ülke vatandaşları tarafından protesto edildi. Paris'teki sendikaların desteğiyle organize edilen protesto gösterisinde ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ve Afrika'daki ülkelerde sorun çıkarmak ve silah satarak birçok ülkenin huzurunu bozmakla itham edildi. Filistin sorununun çözümlenmesine ABD'nin engel olduğunu, İsrail'e destek verdiğini belirten göstericiler, Yemen'e silah satışının durdurulması, Suriye'de katliamların durdurulması isteminde bulundu.

Öte yandan protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuele Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderler aleyhine slogan atarak, barışı sağlayamamakla eleştirdi.

Tansu Sarıtaylı

