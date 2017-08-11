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ABD Başkanı Trump, Putin’e teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da görev yapan ABD'li diplomatların sayısını azalttığı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, Putine teşekkür etti

11 Ağustos 2017 10:27

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da görev yapan ABD’li diplomatların sayısının 755 kişi azaltması dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e “Bir çok insanı bıraktığı için çok teşekkür ederim. Çünkü şuanda daha küçük bir maaş çizelgemiz var” dedi. Trump, diplomatların geri dönmesi için hiçbir neden olmadığını bu nedenle daha çok tasarruf edeceklerini ifade ederek, Putin’e memnuniyetini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ABD'nin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına İlişkin ABD’nin Rusya’ya yönelik aldığı yaptırım kararına misilleme olarak, Rusya'da görev yapan ABD'li diplomatların sayısını 455 kişiye düşüreceğini açıklamıştı. 


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