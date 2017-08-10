Diğer
Kategoriler

ABD Başkanı Trump’dan Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ABD’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirirse “çok çok sinirli” olması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trumpdan Kuzey Kore açıklaması

10 Ağustos 2017 22:38

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin "birlikte hareket etmesi" gerektiğini ifade ederek, aksi takdirde "birkaç ülke gibi" sorun yaşayacağını söyledi. “Kuzey Kore, sevdiğimiz ya da temsil ettiğimiz müttefiklerimize ya da biz karşı herhangi bir saldırı yaparsa veya düşünürse çok çok sinirli olmalı” diyen Trump, ayrıca Çin'in Kuzey Kore konusunda daha fazla şey yapabileceğini ve yapacağına inandığını sözlerine ekledi.
Trump, daha önce ifade ettiği, “Kuzey Kore nükleer tehdidini sürdürürse dünyanın daha önce hiç görmediği ateş ve dehşet ile karşılaşacak” sözlerine ilişkin, Kuzey Kore için kullandığı dilin yeterince sert olmadığını ifade etti.
Kuzey Kore, ABD toprağı olan Guam'ı vurmayı planladıklarını açıklamıştı. 

Etiketler: ABD, ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!