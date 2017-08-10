ABD Başkanı Trump’dan Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin "birlikte hareket etmesi" gerektiğini ifade ederek, aksi takdirde "birkaç ülke gibi" sorun yaşayacağını söyledi. “Kuzey Kore, sevdiğimiz ya da temsil ettiğimiz müttefiklerimize ya da biz karşı herhangi bir saldırı yaparsa veya düşünürse çok çok sinirli olmalı” diyen Trump, ayrıca Çin'in Kuzey Kore konusunda daha fazla şey yapabileceğini ve yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

Trump, daha önce ifade ettiği, “Kuzey Kore nükleer tehdidini sürdürürse dünyanın daha önce hiç görmediği ateş ve dehşet ile karşılaşacak” sözlerine ilişkin, Kuzey Kore için kullandığı dilin yeterince sert olmadığını ifade etti.

Kuzey Kore, ABD toprağı olan Guam'ı vurmayı planladıklarını açıklamıştı.