ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye teşekkür!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşma yaptı. Başkan Trump, konuşmasında öncelikle toplantıya katılan devlet başkanları, hükümet temsilcilerine ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkür etti. Nükleer silah kullanımını sebebi ile dünya halklarının çektiği acıları hatırlatan Trump, “Büyük bir çoğunluğumuz nükleer silahların ne kadar tehlikeli olduğuna odaklanmış durumdayız. Biyolojik ve kimyasal silahların oluşturduğu riski kesinlikle unutmamalıyız” diye konuştu.

Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'nin nükleer silah kullanımı karşıtı çalışmalar yürüttüğünü belirten Trump, Esad rejiminin Suriye'de siviller üzerinde kimyasal silah kullandığını söyledi. Nisan ayında Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'de gerçekleştirdikleri operasyona değinen Trump, “Başbakan May'a ve Başkan Macron'a geçen nisan ayındaki çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“İran terör sponsorluğuna liderlik ediyor”

Suriye rejiminin İran ve Rusya tarafından desteklendiğini dile getiren Trump, “İran rejimi şiddet, terör ve kaos ihraç ediyor. Ortadoğu'nun tamamına balistik füze gibi çok çeşitli silahlar sattı. İran terör sponsorluğuna liderlik ediyor” şeklinde konuştu. İran'ın terör örgütleri ile olan ilişkileri sebebi ile İran nükleer Anlaşması'ndan çekildiklerini savunan Trump, anlaşmanın yalnızca İran'a fon sağlamaktan başka bir işe yaramadığını belirtti. ABD'nin anlaşmadan çekildikten sonra yeniden İran'a yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Trump, bu yaptırımların daha da artacağını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi ile İran'nın nükleer kullanmadığına tam olarak emin olana değin yaptırımlar uygulanacağı konusunda görüştüklerini belirten Trump, “Bununla birlikte, İran, Suriye ve Rusya'ya kuvvetli acil isteğime karşı İdlib bölgesindeki saldırılarını azalttıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Daha sonra Türkiye'ye ayrıca teşekkür eden Trump, “İdlib müzakerelerine yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.