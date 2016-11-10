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ABD başkanını ilk kutlayan Türk oldu

ABD'nin 45. başkanı olan Donald Trump'u ilk kutlayan Türk, Yalovalı Hasan Kahriman oldu.

ABD başkanını ilk kutlayan Türk oldu

10 Kasım 2016 12:34

Trump'u destekleyen William Rockefeller'in yeğeni Bill Willam Blundin'in asistanı olan Kahriman, seçim sonrasında Rockefeller ailesi ile birlikte Trump'u tebrik etti. Trump'u ilk tebrik eden Türk olan Yalovalı uluslararası ilişkiler uzmanı Hasan Kahriman, bundan 17 yıl önce ABD'ye gitti. Eğitimini burada tamamlayan Kahriman, ardından dünyanın en zengin iş adamlarından birisi olan William Rockefeller'in kuzeni Bill Willam Blundin'in asistanı oldu. Trump'un seçim kampanyasını da destekleyen Rockefeller ailesi, seçimin kazanılmasının ardından Trump'u kutladı. Onlarla birlikte kutlamaya katılan Hasan Kahriman, Trump'a görevinde başarılar diledi. 

Saim Çotuk
 


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