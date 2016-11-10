Trump'u destekleyen William Rockefeller'in yeğeni Bill Willam Blundin'in asistanı olan Kahriman, seçim sonrasında Rockefeller ailesi ile birlikte Trump'u tebrik etti. Trump'u ilk tebrik eden Türk olan Yalovalı uluslararası ilişkiler uzmanı Hasan Kahriman, bundan 17 yıl önce ABD'ye gitti. Eğitimini burada tamamlayan Kahriman, ardından dünyanın en zengin iş adamlarından birisi olan William Rockefeller'in kuzeni Bill Willam Blundin'in asistanı oldu. Trump'un seçim kampanyasını da destekleyen Rockefeller ailesi, seçimin kazanılmasının ardından Trump'u kutladı. Onlarla birlikte kutlamaya katılan Hasan Kahriman, Trump'a görevinde başarılar diledi.

Saim Çotuk

