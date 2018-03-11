ABD Başkonsolosluğu önünde Doğu Guta eylemi

Suriyeliler Platformu üyesi bir grup, Suriye rejiminin Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırılarını protesto etti. Fatih ilçesinden otobüsle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkonsolosluğu önüne gelen yaklaşık 25 kişilik grup, ellerinde Suriye ve Türkiye bayraklarını sallayıp, Arapça, İngilizce ve Türkçe sloganlar attı. Suriyeliler Platformu adına basın açıklamasını Suriyeli Dernekler Platformu Başkanı Dr. Mehdi Davut yaptı.

“Hiçbir insani yardıma izin verilmiyor”

Guta’da acil insani yardıma ihtiyaç olduğunu ifade eden Dr. Mehdi Davut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllardır Suriye’de bir rejim katliamı devam ediyor. Üstelik Guta 6 senedir ambargo altında. Guta’da siviller, camiler ve okullar hedef alınıyor, tüm dünya da bunu izliyor. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak yardım yaparken, bu bombardımanlarda hedef oluyoruz. Şu an Guta’da savaşta kullanılmayacak olan fosfor, kimyasal ve misket bombaları kullanılıyor. Son bir ay içinde 5 bin kişi yaralandı. Bunların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bin 200 kişi de şehit oldu. Bunların da çoğu kadın ve çocuk. Yıllardır devam eden bu ambargo, sağlık malzemeleri de yasaklanarak uygulanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) dahil hiçbir yardıma izin verilmiyor. Bizler buradan Suriyeli sivil toplum kuruluşları olarak tüm dünyaya sesleniyoruz. Suriye’den çıkması gereken insan Esad’dır. Rusya, ABD ve İran milisleri derhal Suriye’yi bırakmalıdır. Acil olarak sağlık malzemeleri Guta’ya girmelidir.”

Açıklamanın ardından bir süre yürüyüş yapan grup, başkonsolosluk önüne geldikleri otobüse binerek olaysız dağıldı.

Serdal Altıntepe