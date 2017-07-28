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ABD bayraklı lüks yatta yangın paniği

Muğla'nın Marmaris ilçesinde marinada bağlı bulunan ABD bayraklı lüks motor yatta yangın çıktı. Sahil güvenlik ekipleri alevlerin diğer yatlara sıçramaması için yatı açığa çekerek, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.

ABD bayraklı lüks yatta yangın paniği

28 Temmuz 2017 12:27

Olay, ilçenin Yalancı Boğaz mevkiindeki bir marinada meydana geldi. Marinada bağlı bulunan ABD bayraklı Delaware limanına kayıtlı “Desirem M” isimli motor yatın makine dairesinde yangın çıktı. Yatın kaptanı sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede marinaya gelen sahil güvenlik botu, yangının marinada bağlı bulunan diğer yatlara sıçramaması için yatı marinadan açığa çekerek alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangın söndürülerek soğutma çalışmasına başlandı. Yangında lüks motor yatın makine dairesinde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Vural Efecik

Etiketler: lüks yat, muğla, yangın


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