ABD bayraklı lüks yatta yangın paniği

Olay, ilçenin Yalancı Boğaz mevkiindeki bir marinada meydana geldi. Marinada bağlı bulunan ABD bayraklı Delaware limanına kayıtlı “Desirem M” isimli motor yatın makine dairesinde yangın çıktı. Yatın kaptanı sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede marinaya gelen sahil güvenlik botu, yangının marinada bağlı bulunan diğer yatlara sıçramaması için yatı marinadan açığa çekerek alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangın söndürülerek soğutma çalışmasına başlandı. Yangında lüks motor yatın makine dairesinde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vural Efecik