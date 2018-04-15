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ABD BM Daimi Temsilcisi Haley: 'Suriye’den çekilmeyeceğiz'

ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD’nin hedeflerine ulaşana kadar Suriye’den çekilmeyeceğini söyledi.

ABD BM Daimi Temsilcisi Haley: Suriyeden çekilmeyeceğiz

15 Nisan 2018 17:56

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün basına yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’ye düzenlediği operasyon hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Donald Trump’ın operasyon sonrası "Görev başarı ile tamamlandı” sözleri hakkında Haley, bu terimin hem siyasi hem de askeri olarak karşılığı olduğunu belirtti. Trump’ın askeri anlamdaki karşılığı kullandığını söyleyen Haley, bu terimin askeri literatürde “belirli olan bir görevi” tamamlamak olduğunu ifade etti. "Suriye’de yapacaklarımız henüz bitmedi" diyen Haley, Esad rejiminin tekrar kimyasal silah kullanması halinde ABD’nin harekete geçmek için hazır olduğunu söyledi. Trump ve ABD Savunma Bakanlığından operasyonun devamlılığı hakkında gelen iki farklı açıklamayı netleştiren Haley, ABD’nin tavrını tamamen Esad rejiminin hamlelerine göre belirleyeceğini söyledi. 

 

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