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ABD, BMGK'ya sunulan Filistin tasarısını veto etti

ABD Kuveyt tarafından BMGK’ya sunulan Filistin halkını korumaya yönelik tasarıyı veto etti.

ABD, BMGKya sunulan Filistin tasarısını veto etti

01 Haziran 2018 23:54

Amerika Birleşik Devletleri, Kuveyt tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan ve Filistin halkına uluslararası koruma talep eden tasarıyı veto etti. Bununla birlikte ABD, son iki ay içerisinde Gazze’de artan şiddetin sorumlusu olarak gösterdiği Hamas ile alakalı hazırladığı tasarısını da konseye sundu. ABD, BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuveyt tarafından sunulan tasarıyı ise tek taraflı olarak nitelendirdi.

Kuveyt’in konseye sunduğu tasarıya 10 ülke destek verirken, konseyin daimi üyelerinden İngiltere çekimser oy kullandı. Geçici üye olan Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser oy kullandı.  

 

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