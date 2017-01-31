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ABD, BM’yi acil toplantıya çağırdı

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni İran’ın orta menzilli füze denemesini görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.

ABD, BMyi acil toplantıya çağırdı

31 Ocak 2017 11:19

ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı ABD'nin yeni Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) İran’ın orta menzilli füze denemesi yaptığı gerekçesiyle acil toplantıya çağırdı. Bugün yapılanması beklenen toplantıya Nikki Haley’in de katılması öngörülüyor. İsrail’in BM Temsilcisi Danny Dannon, BM Güvenlik Konseyi’ni İran’ın yalnızca İsrail’i değil tüm Orta Doğu'yu tehlikeye sokan bu hareketine karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından İran’ın ilk kez gerçekleştirdiği ifade edilen denemenin, İran’ın başkenti Tahran’a yaklaşık 225 kilometre uzaklıkta bulunan Semman kentinde Pazar günü gerçekleştirdiği belirtilmişti. Füzenin, 965 kilometre yol aldıktan sonra infilak ettiği ifade edildi. 

Etiketler: ABD, bm


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