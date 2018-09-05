ABD bu kitabı konuşuyor

Kitapta, üst düzey yardımcıların Başkan Trump’ın imzalamasını engellemek için hassas dosyaları gizledikleri iddiası yer aldı. Üst düzey yardımcıların Başkan için “aptal” ve “yalancı” dedikleri belirtildi. Donald Trump, kitapla ilgili attığı twitte ise, “Woodward’ın kitabı James Mattis (Savunma Bakanı) ve (Beyaz Saray Genel Sekreteri) John Kelly. Tarafından yalanlandı. Onlardan nakledilen sözler ve diğer hikayeler uydurma" dedi. Başkan Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions için “geri zekalı, aptal güneyli” tanımlaması yaptığı iddialarını da reddederek kitabın sahte kaynaklara dayalı uydurma hikayelerden oluştuğunu söyledi. Savunma Bakanı Mattis ise, kitabı, “Hayali geniş birinin uydurmaları olduğunu kitapta yer alan başkan için söylediğim iddia edilen aşağılayıcı sözler benim tarafımdan hiçbir zaman söylenmemiştir” dedi.

KİTAPTAKİ İDDİALAR

Kitapta, önceki ve halen görevde olan bazı yardımcıların, başkanın imzalamaması için sazı hassas dosyaları başkanın masasından uzak tuttuklarını veya başkanı ikna etmek için farklı faaliyetlerde bulunduklarını söyledikleri yer aldı.

Kitapta başkanın Suriye Devlet Başkanı Esad’a karşı suikast düzenlenmesini istediği iddiası yer aldı.

Trump’ın Savunma Bakanı Mattis’i arayarak Esad’ı kastederek "Girelim içeriye öldürelim bunu” söylediği belirtildi.

Kitapta Mattis’in bunu kabul ettiği, ancak telefonu kapattıktan sonra yanındaki üst düzey yardımcısına tabi bunu yapamayacağız, daha ölçülü davranacağız ifadesi yer aldı.

Kitapta Mattis’in Trump için dış ilişkileri anlamada 10 - 11 yaşlarında beşinci altıncı sınıf öğrencisi kadar anlayışı olduğunu söylediği yer aldı.

Woodward kitabında, Trumap’ın Ekonomi konusunda başdanışmanı Gary Cohn ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Rob Porter’ın bazı dosyaları başkanın masasından uzak tuttuklarını söyledikleri yer aldı.