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ABD Büyükelçiliği: Dodik, Bosna'nın egemenliği için tehdit

ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Maureen Cormack, yayınladığı bir açıklamayla ABD'nin, Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik aleyhinde yaptırım kararı aldığı yönündeki haberleri teyit etti.

ABD Büyükelçiliği: Dodik, Bosnanın egemenliği için tehdit

18 Ocak 2017 07:40

Büyükelçi Cormack, Bosnalı Sırp lidere müeyyide kararının sebebinin, Dodik'in Anayasa Mahkemesi kararına uymaması ve eylemlerinin Bosna Hersek'te savaşa son veren Dayton Barış Anlaşması için ciddi tehdit oluşturması olduğunu söyledi. Cormack, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Bürosunun (OFAC) ABD Dışişleri Bakanlığı ile yapılan istişarelerin ardından Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik'i yaptırım listesine eklediğini açıkladı. Cormack, "Milorad Dodik, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'ne karşı geldi ve kanunları çiğnedi. Bu durum, Dayton anlaşmasının uygulanması hususunda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Attığımız bu adım, Dayton anlaşmasına, Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne ve bu ülkenin Avrupa'ya entegrasyonunun devamına olan bağlılığımızın göstergesidir" dedi. 


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