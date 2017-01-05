ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından Türkçe yapılan açıklamada, “Bugün İzmir'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağ olsun” denildi.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından Türkçe yapılan açıklamada, “Bugün İzmir'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağ olsun” denildi.
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