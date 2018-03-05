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ABD Büyükelçiliği önünde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye Büyükelçiliği'nde verilen güvenlik alarmının ardından Ankara polisi, elçilik çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdı.

ABD Büyükelçiliği önünde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı

05 Mart 2018 10:55
ABD Büyükelçiliği önünde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı - Tıkla İzle

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği güvenlik tehdidi nedeniyle bugün açılmayacak. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapıldı. Uyarılar arasında, "Popüler turistik alanları, alışveriş bölgeleri ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ifadesi yer aldı.

“İlave tedbirler alındı”
Bunun üzerine Ankara Valiliğinden konuyla ilişkin bir açıklama geldi. Valilik, "İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Güvenlik en üst düzeye çıkartıldı
Elçilik önünde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı. ABD elçiliğine çıkan her sokakta polisler uygulama başlattı. Polis ekipleri elçiliğe yakın sokaklarda iş yerlerine gitmek isteyen herkesi, elçilik personeli dahil üst taramasından geçiriyor. Ayrıca, sırtında çanta olan kişiler çok dikkatli şekilde inceleniyor.  

 

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