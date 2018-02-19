ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin ismi 'Zeytin Dalı Caddesi' oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla ABD Büyükelçiliği önündeki 'Nevzat Tandoğan Caddesi'nin ismi 'Zeytin Dalı Caddesi' olarak değiştirildi. Zeytin Dalı Caddesi adını taşıyan levha konuldu.

ABD Büyükelçiliğinin önündeki cadde tabelası “Zeytin Dalı” olarak değiştirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddedeki "Nevzat Tandoğan Caddesi" tabelası indirilerek yerine "Zeytin Dalı Caddesi" yazılı tabela asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının, “Zeytin Dalı Caddesi” olarak değiştirilmesi için gerekli teklifin imzalandığını ve Belediye Meclisinde başkanlık önergesinin sunulacağını duyurmuş, Belediye Meclisince alınan kararla da ABD Ankara Büyükelçiliği önündeki “Nevzat Tandoğan Caddesi” tabelasının değiştirilmesi kararlaştırılmıştı. Bugün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numerataj Şube Müdürlüğü ekiplerince "Nevzat Tandoğan Caddesi" tabelası “Zeytin Dalı” tabelası ile değiştirildi.

Tuna, ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi tabelasının Zeytin Dalı Caddesi olarak değiştirileceğini sosyal medya hesabından şöyle açıklamıştı:

"ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını ‘Zeytin Dalı’ olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun."