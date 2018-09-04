ABD Büyükelçiliğinden ABD Suriye Temsilcisi'nin Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “ABD Dışişleri Bakanı tarafından kısa süre önce atanan Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve Suriye ve Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Özel Elçi Joel Rayburn, yeni görevlerini ele almak ve Suriye krizinin BMGK’nin 2254 sayılı kararı uyarınca çözülmesi konusunda ABD ile Türkiye arasında süregelen işbirliğinin önemini vurgulamak amacıyla Türk muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Büyükelçi Jeffrey, ABD’nin Suriye rejiminin İdlib’e yönelik bir askeri saldırısının Suriye’deki krizi tırmandırarak insani yardım kuruluşu çalışanlarının ve Suriye sivillerinin hayatlarını tehlikeye atacağı, sivil altyapıyı tahrip edeceği, Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması ihtimali riske atacağı, teröre desteği arttıracağı ve bölgesel istikrara zarar vereceği yönündeki görüşünü yenilemiştir. Jeffrey, Suriye krizinin mağdurlarına gösterdikleri şefkatli yaklaşımdan ötürü Türk Hükümeti ve halkına takdirlerini sunmuştur” denildi.

Musa Erdoğan

