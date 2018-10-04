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ABD Büyükelçiliği'nden "müttefik Türkiye" vurgusu

ABD Büyükelçiliği'nden
ABD Büyükelçiliği'nden "müttefik Türkiye" vurgusu

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nden, "PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" açıklaması yapıldı.

Bugün sabah saatlerinde Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu, 1'i ağır 2 asker yaralandı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabı twitter üzerinden hain saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Batman'da meydana gelen acımasız saldırının kınandığı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerine yer verildi. Ayrıca büyükelçilikten, "PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" vurgusu yapıldı. 

 

 

 

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