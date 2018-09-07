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ABD Büyükelçiliğine saldırının görüntüleri ortaya çıktı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırıda ateş açma anı ve saldırganların daha önce keşif için geldikleri görüldü.

ABD Büyükelçiliğine saldırının görüntüleri ortaya çıktı

07 Eylül 2018 11:15
ABD Büyükelçiliğine saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde Ahmet Ç. ve Osman G. tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. Şahısların önce keşif yaptıkları, daha sonra arabayla seyir halindeyken silahla ateş etme anları kameralara yansıdı. Görüntülerdeki beyaz gömlekli kişinin elçilik binasına ateş eden Ahmet Ç. olduğu anlaşılırken, keşif esnasında Ahmet Ç.'nin arkasında yürüyen siyah gömlekli kişinin de şüpheli Osman G. olduğu tespit edildi.
Öte yandan şüphelilerin ifadelerinde keşif yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet Ç. ve Osman G. ile patronları Ersin B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.  

Seyid Fatih Poyraz - Abdullah Sarica

 

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