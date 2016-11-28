ABD Ankara Büyükelçiliği görevlileri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne büyükelçilik binasına astıkları Türkçe pankartla destek verdi. Pankartta, “Kadına yönelik şiddete dur de” ifadesi yer aldı.
Musa Erdoğan
ABD Ankara Büyükelçiliği görevlileri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne büyükelçilik binasına astıkları Türkçe pankartla destek verdi. Pankartta, “Kadına yönelik şiddete dur de” ifadesi yer aldı.
Musa Erdoğan
Etiketler: ABD Büyükelçiliği, Türkçe pankart