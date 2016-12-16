Kendilerini “Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti” üyeleri olarak nitelendiren bir grup, cuma namazının ardından Kocatepe Camii'nin avlusunda toplanarak Halep’te yapılan katliamlarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılıp, dua etti. Cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde sloganlar atan grup, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yürümek istedi. Cami etrafında geniş güvenlik önlemleri alan Çevik Kuvvet polisi grubun önünü kesti. Yürüyüşe izin vermeyen polisler ile grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Grup adına açıklama yapan Hanifi Yağmur, Halep’teki katliamların akıl almaz boyutlara ulaştığını söyledi. Tüm dünyanın gözleri önünde Halep’te vatandaşların hunharca katledildiğini belirten Yağmur, “Kafir ABD, Rusya, Batılı koalisyon güçleri, İran ve zalim Esed rejimi çocuk, kadın, yaşlı demeden Müslümanları adeta soykırım ile yok ediyor. Şu an Halep’in neredeyse tamamı kuşatılmış durumda. On binlerce kadın, erkek ve çocuk çaresizce ölümü bekliyor. Rusya’nın havadan yaptığı saldırılarda binlerce vatandaş katledildi” diye konuştu.

İran ve Esed güçlerinin Halep’e girmesi sonucu infazların ve tecavüzlerin başladığını söyleyen Yağmur, “Ölmeden önce ‘sizi Allah’a şikayet edeceğim’ diyen çocuklarımız diri diri yakılıyor. Allah’ın bizlere emaneti olan bacılarımızın iffeti ve namusu kirletiliyor” şeklinde konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Abdullah Sarıca