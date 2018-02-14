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iha.com.tr »
Politika »
ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı 'Zeytin Dalı' oldu
14 Şubat 2018 18:10
ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı 'Zeytin Dalı' oldu
Nevzat Tandoğan caddesinin adı Zeytin Dalı caddesi oldu. Gülen ismi taşıyan 7 cadde ve sokağın ismi de değişti.
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14 Şubat 2018 18:10
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