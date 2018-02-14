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ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adı 'Zeytin Dalı' oldu

Nevzat Tandoğan caddesinin adı Zeytin Dalı caddesi oldu. Gülen ismi taşıyan 7 cadde ve sokağın ismi de değişti.

ABD Büyükelçiliğinin önündeki caddenin adı Zeytin Dalı oldu

14 Şubat 2018 18:10
 

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