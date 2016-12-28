Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Talal Silo, ABD’nin muhaliflere yönelik silah kısıtlamalarını azaltarak kendilerine taşınabilir hava savunma füzeleri (MANPAD) verilmesini istedi. Silo, “Şu anda bizi hedef alan bir silah yok. Ancak, gelecekte olabilir. Buna dayanarak, onlardan bunu istiyoruz” dedi. Silo, hava saldırılarının hangi ülkelerden geleceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Daha önce Suriyeli muhalifleri MANPAD'lar ile silahlandırma konusunda çekingen davranan ABD yönetimi 8 Aralık’ta bu konudaki kısıtlamayı kaldırmıştı.

