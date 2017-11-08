Diğer
Kategoriler

ABD Devlet Başkanı Trump, Çin’de

ABD Başkanı Donald Trump, Asya ziyareti kapsamında üçüncü durağı olan Çin’e geldi.

ABD Devlet Başkanı Trump, Çinde

08 Kasım 2017 10:44

ABD Başkanı Donald Trump, 13 günlük Asya ziyaretine devam ediyor. Japonya ve Güney Kore’de ziyaretini tamamlayan Başkan Trump, temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkenti Pekin’e geldi. Trump’a Asya ziyareti kapsamında eşi Melania Trump eşlik ediyor. Trump ve eşi, Pekin’deki temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan ile birlikte yaklaşık 500 yıldır Çin imparatorlarını ve ailelerini barındıran tarihi Yasak Şehir Sarayı turuna katılacak. Trump, 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana Yasak Şehir Sarayı'nda resmi yemek yiyen ilk yabancı lider olacak.
Öte yandan, Jianfu Sarayı'nda Trump onuruna akşam yemeği verilmesi de bekleniyor.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç