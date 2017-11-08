ABD Devlet Başkanı Trump, Çin’de

ABD Başkanı Donald Trump, 13 günlük Asya ziyaretine devam ediyor. Japonya ve Güney Kore’de ziyaretini tamamlayan Başkan Trump, temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkenti Pekin’e geldi. Trump’a Asya ziyareti kapsamında eşi Melania Trump eşlik ediyor. Trump ve eşi, Pekin’deki temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan ile birlikte yaklaşık 500 yıldır Çin imparatorlarını ve ailelerini barındıran tarihi Yasak Şehir Sarayı turuna katılacak. Trump, 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana Yasak Şehir Sarayı'nda resmi yemek yiyen ilk yabancı lider olacak.

Öte yandan, Jianfu Sarayı'nda Trump onuruna akşam yemeği verilmesi de bekleniyor.

