ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Blinken, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass ve beraberindeki heyet TBMM’yi ziyaret etti. Blinken, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanan bölümlerini gezdi. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorusu üzerine Blinken, kendisi için çok duygusal bir an olduğunu, kendi kongrelerinde 6 yıl çalıştığını ifade etti. Blinken şöyle konuştu:

"Halkın temsilcilerinin bulunduğu yerin saldırıya uğramış olması kendi başına açıklayıcı bir durum. Türk demokrasisine destek veren ve darbeye karşı duran kişilere saygımı ifade etmek amacıyla günüme burada başladım."