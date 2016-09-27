Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Blinken, TBMM'yi ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Blinken, TBMM'yi ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bombalanan bölümlerinde incelemelerde bulundu.


27 Eylül 2016 10:57

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Blinken, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass ve beraberindeki heyet TBMM’yi ziyaret etti. Blinken, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanan bölümlerini gezdi. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorusu üzerine Blinken, kendisi için çok duygusal bir an olduğunu, kendi kongrelerinde 6 yıl çalıştığını ifade etti. Blinken şöyle konuştu:

"Halkın temsilcilerinin bulunduğu yerin saldırıya uğramış olması kendi başına açıklayıcı bir durum. Türk demokrasisine destek veren ve darbeye karşı duran kişilere saygımı ifade etmek amacıyla günüme burada başladım." 

Etiketler: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Blinken, tbmm, ziyaret


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!