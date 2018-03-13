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ABD Dışişleri Bakanı değişiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı değişiyor

13 Mart 2018 15:48

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rex Tillerson’ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alındığını açıklayarak hizmetinden dolayı teşekkür etti. Trump, Dışişleri Bakanlığı görevine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirileceğini belirterek, “Harika bir iş çıkaracak” dedi. Yeni CIA başkanının ise Gina Haspel olacağını duyuran Trump, Haspel’in bu göreve gelen ilk kadın olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Donald Trump, Kuzey Kore ve Katar krizi gibi konularında bir çok kez karşı karşıya gelmişti.  Öte yandan, Rex Tillerson’ın hakkında daha önce görevinden istifa ettiği iddiaları çıkmıştı.  

Yeni ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kimdir? Rex Tillerson neden görevden alındı? Yeni ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kimdir? Rex Tillerson neden görevden alındı?

 

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