ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu binasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Xi, ABD ve Çin’in geniş ortak çıkarları paylaştığını belirterek iki ülkenin dünya barış ve istikrarını koruma konusunda büyük sorumluluk taşıdığını söyledi. Xi Jinping, Pompeo'ya ABD ve Kuzey Kore'nin siyasi bir çözüm için çaba göstermeye devam etmesini umduğunu ifade ederek, Çin’in bu süreçte yapıcı bir rol oynamaya istekli olduğunun altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin ziyareti kapsamında tam bir nükleer silahsızlanmaya kadar Kuzey Kore'de sert yaptırımlar devam etmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 12 Haziran’da Singapur'un Sentosa Adası'nda bir araya gelmişti.